​ЕС поддержит кандидатуру главы МИД Испании на пост руководителя ВТО

Европейский союз поддержит кандидатуру министра иностранных дел Испании Аранчи Гонсалес Лаи на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на германский журнал WirtschaftsWoche.

Как сообщили европейские официальные лица в Брюсселе изданию, отсутствие поддержки со стороны США кандидатуре бывшего еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём означает, что она не будет выдвинута в качестве кандидата на пост гендиректора ВТО. Журнал также отметил, что дипломаты в Женеве выступали за то, чтобы преемником главы организации стал африканец, однако не смогли представить подходящего кандидата.

Отметим, что в правительстве и МИД Испании пока не комментируют данную информацию.