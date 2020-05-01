​Эльман Рустамов: Ставки на межбанковском денежном рынке повысились

В апреле этого года на межбанковском денежном рынке Азербайджана годовая ставка выросла на 4 процентных пункта по сравнению с мартом и достигла 8%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции.

Кроме того, по его словам, в последнее время в стране объемы потребительского кредитования сокращаются, а бизнес-кредиты растут: "Как и во всем мире, в Азербайджане ощущается влияние пандемии коронавируса на экономику. Есть спад, особенно в торговле, туризме и других областях".