Эльман Эминов: Инфляция в Азербайджане удерживается на уровне 6% благодаря балансу разнонаправленных факторов

Наблюдаемый в Азербайджане высокий профицит счета текущих операций, вызванный сохранением высоких цен на энергетические ресурсы, автоматически не ведет к пропорциональному росту государственных резервов.

Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист группы компаний PASHA Holding Эльман Эминов в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

"На данный момент мы фиксируем определенный разрыв между существенным профицитом счета текущих операций и темпами наращивания резервов. Высокая стоимость энергоносителей не приводит к автоматической трансформации этого профицита в золотовалютные резервы страны", - подчеркнул Э. Эминов.

Как отметил экономист, принципиальной особенностью нынешнего этапа высоких энергетических цен выступает специфика инфляционных процессов. "Если в прежние сопоставимые периоды наблюдалось значительное ускорение инфляции, то в текущих условиях инфляционное давление остается умеренным. С одной стороны, повышенные мировые котировки на энергоресурсы оказывают давление на стоимость импортируемых товаров, однако с другой - снижение динамики роста в ненефтяном секторе выступает сдерживающим фактором. Вследствие этого указанные факторы нейтрализуют влияние друг друга, сохраняя инфляцию в пределах 6%", - заявил главный экономист холдинга.