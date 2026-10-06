Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026

    Эльман Эминов: Инфляция в Азербайджане удерживается на уровне 6% благодаря балансу разнонаправленных факторов

    Финансы
    • 06 октября, 2026
    • 12:20
    Эльман Эминов: Инфляция в Азербайджане удерживается на уровне 6% благодаря балансу разнонаправленных факторов

    Наблюдаемый в Азербайджане высокий профицит счета текущих операций, вызванный сохранением высоких цен на энергетические ресурсы, автоматически не ведет к пропорциональному росту государственных резервов.

    Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист группы компаний PASHA Holding Эльман Эминов в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    "На данный момент мы фиксируем определенный разрыв между существенным профицитом счета текущих операций и темпами наращивания резервов. Высокая стоимость энергоносителей не приводит к автоматической трансформации этого профицита в золотовалютные резервы страны", - подчеркнул Э. Эминов.

    Как отметил экономист, принципиальной особенностью нынешнего этапа высоких энергетических цен выступает специфика инфляционных процессов. "Если в прежние сопоставимые периоды наблюдалось значительное ускорение инфляции, то в текущих условиях инфляционное давление остается умеренным. С одной стороны, повышенные мировые котировки на энергоресурсы оказывают давление на стоимость импортируемых товаров, однако с другой - снижение динамики роста в ненефтяном секторе выступает сдерживающим фактором. Вследствие этого указанные факторы нейтрализуют влияние друг друга, сохраняя инфляцию в пределах 6%", - заявил главный экономист холдинга.

    Эльман Эминов Инфляция ООО PASHA Holding Fitch Ratings
    Elman Eminov: "Azərbaycan inflyasiyanı müxtəlif istiqamətli amillərin balansı hesabına 6 % saxlayır"
    Elman Eminov: Inflation in Azerbaijan remains at 6% due to balance of opposing factors
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    06:53

    В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газа

    Энергетика
    06:21

    Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городам

    Другие страны
    05:45

    The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме

    Другие страны
    05:18

    Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступлениях

    Другие страны
    04:54

    В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациента

    Другие страны
    04:26

    Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР

    Другие страны
    03:49

    Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человека

    Внешняя политика
    02:44

    В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курорта

    Другие страны
    Лента новостей