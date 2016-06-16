​Экономический спад в Азербайджане сократился до 4,2%

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За январь-май 2016 года в Азербайджане объем произведенного ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 4,2% и составил 21 512,8 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, снижение ВВП связано, в основном, с сокращением производства товаров и услуг в строительном и транспортном секторах соответственно на 37,0% и 9,5%.

В то же время объем ВВП, произведенного в сфере информации и связи в годовом исчислении вырос на 11,1%, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства - 5,8%, размещения туристов и общественного питания - 3,4%, перерабатывающей промышленности - 2,3%, торговли, ремонта транспортных средств - 1,9%, горнорудной промышленности - 1,5%.

За этот период 39,8% ВВП произведено в сфере промышленности, 12,2% - торговли, ремонта транспортных средств, 8,6% - строительства, 6,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 3,2% - размещения туристов и общественного питания, 2,0% - информации и услуг связи, 16,4% - в иных сферах.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 7,7% ВВП. Объем ВВП на душу населения составил 2 239,4 манатов (1440,2 долларов США).

Напомним, что в январе-апреле темпы экономического спада составили 4,5%.