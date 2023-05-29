Эффективные курсы азербайджанского маната выросли за год

На 1 мая текущего года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранной валюте составил 95,5 пункта.

На 1 мая текущего года номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранной валюте составил 95,5 пункта.

Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана сообщает, что это на 1 пункт больше, чем в месячном соотношении, на 0,3 пункта больше, чем в начале года, на 4,3 пункта больше, чем за тот же период 2022 года.

Реальный эффективный курс маната на конец апреля 2023 года составил 121,8 пункта. Это на 1,9 пункта меньше, чем в месячном соотношении, на 0,5 пункта меньше, чем в начале года, и на 5,9 пункта больше, чем за год.