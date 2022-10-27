О нас

ЕЦБ второй раз подряд повысил базовую ставку

ЕЦБ второй раз подряд повысил базовую ставку Центральный банк Евросоюза второй раз подряд повысил базовую ставку.
Финансы
27 октября 2022 г. 16:24
ЕЦБ второй раз подряд повысил базовую ставку

Центральный банк Евросоюза второй раз подряд повысил базовую ставку.

Как передает Report, об этом сообщил регулятор.

Он повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 2% годовых. Ставка по депозитам теперь составляет 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 2,25%.

Регулятор отмечает, что инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого показателя в течение длительного периода. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%.

8 сентября ЕЦБ второй раз подряд повысил базовую ставку на 75 пунктов - до 1,25% годовых.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ECB ikinci dəfə faiz dərəcəsini artırıb
Версия на английском языке ECB again raises base rate

Другие новости из категории

Объем безналичных операций в Азербайджане вырос более чем в два раза
Объем безналичных операций в Азербайджане вырос более чем в два раза
27 октября 2022 г. 15:32
В Азербайджане за 9 месяцев посредством ApplePay осуществлено платежей на 390 млн манатов
В Азербайджане за 9 месяцев посредством ApplePay осуществлено платежей на 390 млн манатов
27 октября 2022 г. 15:08
Завтра Центробанк Азербайджана обнародует решение по процентной ставке 
Завтра Центробанк Азербайджана обнародует решение по процентной ставке 
27 октября 2022 г. 14:42
Президент внес изменения в указ об исполнении бюджета
Президент внес изменения в указ об исполнении бюджета
27 октября 2022 г. 14:14
ЕС уже заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд евро
ЕС уже заморозил российские активы на сумму 17,5 млрд евро
27 октября 2022 г. 13:36
ГНФАР сократил продажи на валютных аукционах на 14%
ГНФАР сократил продажи на валютных аукционах на 14%
27 октября 2022 г. 12:31
Fitch: МБА устранил влияющие на его кредитоспособность унаследованные валютные риски
Fitch: МБА устранил влияющие на его кредитоспособность унаследованные валютные риски
27 октября 2022 г. 11:35
МЭА предрекло рост ежегодных инвестиций в чистую энергию к 2023 году
МЭА предрекло рост ежегодных инвестиций в чистую энергию к 2023 году
27 октября 2022 г. 11:00
Стоимость золота выросла в ожидании решения ФРС США
Стоимость золота выросла в ожидании решения ФРС США
27 октября 2022 г. 10:02
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2022)
27 октября 2022 г. 09:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi