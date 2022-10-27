ЕЦБ второй раз подряд повысил базовую ставку

Центральный банк Евросоюза второй раз подряд повысил базовую ставку.

Центральный банк Евросоюза второй раз подряд повысил базовую ставку.

Как передает Report, об этом сообщил регулятор.

Он повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 2% годовых. Ставка по депозитам теперь составляет 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 2,25%.

Регулятор отмечает, что инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого показателя в течение длительного периода. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%.

8 сентября ЕЦБ второй раз подряд повысил базовую ставку на 75 пунктов - до 1,25% годовых.