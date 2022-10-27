Центральный банк Евросоюза второй раз подряд повысил базовую ставку.
Как передает Report, об этом сообщил регулятор.
Он повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 2% годовых. Ставка по депозитам теперь составляет 1,50%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - 2,25%.
Регулятор отмечает, что инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого показателя в течение длительного периода. В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9%.
8 сентября ЕЦБ второй раз подряд повысил базовую ставку на 75 пунктов - до 1,25% годовых.