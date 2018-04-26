ЕЦБ сохранил ключевую ставку стабильной

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил ключевую ставку на нулевом уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 года объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с 60 млрд евро до 30 млрд евро в месяц. Программа продлится как минимум до сентября 2018 года.

Председатель ЕЦБ Марио Драги выступит с заявлением по итогам заседания.