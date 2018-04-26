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    ЕЦБ сохранил ключевую ставку стабильной

    Банк сохранил ставку по депозитам на уровне минус 0,4%, ставку по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%© Reuters

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил ключевую ставку на нулевом уровне.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

    ЕЦБ также напомнил, что с января 2018 года объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с 60 млрд евро до 30 млрд евро в месяц. Программа продлится как минимум до сентября 2018 года.

    Председатель ЕЦБ Марио Драги выступит с заявлением по итогам заседания. 

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