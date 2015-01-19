ЕБРР увеличит свое участие в банковской системе Молдовы

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует приобрести 50% акций Victoriabank Молдовы. Как сообщили Report в банке, целью является восстановить здоровый финансовый имидж и эффективное корпоративное управление.

ЕБРР, имеющий на сегодняшний день в банке долю в размере 15,06%, обратился в официальные структуры с целью довести ее до 50% и уже получил положительный ответ. Информации о точной сумме не поступало. До сих пор акционеры Victoriabank не могли отслеживать его деятельность, это преимущество Наблюдательного совета было ликвидировано решением суда.

Руководитель департамента финансовых институтов ЕБРР по Молдове, Украине, Беларуси и Западным Балканам Генри Рассел заявил, что они ожидают многого от новой системы: "Эта система создаст значительные возможности для корпоративного управления банковской системы Молдовы".

Напомним, что ЕБРР в свое время являлся основным кредитором банковского сектора Молдовы, в 2010 году его доля в финансировании составляла 40 млн. евро, позднее, вследствие непрозрачных операций, эта цифра сократилась в 4 раза и составила 10 млн. евро.