ЕБРР одобрил заявку Китая на членство в банке

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил заявку Китая на получение членства в банке, а также выразил готовность сотрудничать с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (AIIB), говорится в сообщении ЕБРР, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Совет управляющих ЕБРР одобрил запрос властей Китая о том, чтобы КНР стала участником банка", — говорится в сообщении.

Глава ЕБРР Сума Чакрабарти, отмечается в нем, приветствовал решение. "Членство Китая в ЕБРР откроет значительные возможности для долгосрочных китайских инвестиций в регионах, где работает ЕБРР", — говорится в его комментарии.

ЕБРР также выразил готовность работать с AIIB, в том числе, "над совместными проектами", говорится в сообщении.

Членами ЕБРР являются 66 участников, в том числе 64 страны и две международные организации.

Соглашение о создании AIIB было подписано 29 июня представителями 57 стран-учредителей банка. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия. Уставный капитал AIIB составит на начальном этапе 50 миллиардов долларов, а потом будет увеличен до 100 миллиардов долларов.