​Два азербайджанских банка выразили желание приобрести Caspian Money Transfer

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Находящееся в процессе ликвидации ОАО Zaminbank получило предложения о продаже принадлежащей ему международной системы денежных переводов Caspian Money Transfer. Об этом сообщила Report заместитель председателя правления банка Нигяр Нагиева.

По ее словам, предложения поступили от двух коммерческих банков Азербайджана, а также двух действующих за рубежом кредитных организаций: "В Zaminbank поступили предложения в связи с этим, и в ближайшие недели они хотят встретиться с руководством банка".

Наряду с этим, представитель Zaminbank не раскрыла подробностей того, какие конкретно организации желают приобрести Caspian Money Transfer и какую сумму предлагают за нее: "Могу только сказать, что это достаточно ценный продукт, совершенная система. За эти годы только на ее развитие вложено более 5 млн. манатов. Caspian Money Transfer связана с более чем 2 млн. пунктов платежей. До сегодняшнего дня не отмечалось задержек платежей или потерь денежных средств. Система не позволяла отмывать грязные деньги. Желающие приобрести систему должны учесть это. В любом случае, окончательное решение останется за акционерами Zaminbank".