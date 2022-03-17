Доллар стабилен к евро после заседания ФРС США

Курс доллара в четверг утром продемонстрировал стабильность по отношению к евро, в то время как инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Курс доллара в четверг утром продемонстрировал стабильность по отношению к евро, в то время как инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару остался на уровне предыдущего закрытия в 1,1032 доллара, курс доллара к иене увеличился до 118,77 иены со 118,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снизился на 0,23%, до 98,39 пункта.

В среду вечером ФРС по итогам мартовского заседания ожидаемо повысил учетную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых. Это позитивный фактор для национальной валюты.

В то же время регулятор понизил прогноз роста экономики страны о 2,8% по итогам года с прежней оценки 4%, а инфляции – повысил до 4,3% с 2,6%. ФРС пояснила, что события на Украине будут в ближайшей перспективе усиливать инфляционное давление и тормозить экономическую активность в США.