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Доллар стабилен к евро после заседания ФРС США

Доллар стабилен к евро после заседания ФРС США Курс доллара в четверг утром продемонстрировал стабильность по отношению к евро, в то время как инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
17 марта 2022 г. 09:09
Доллар стабилен к евро после заседания ФРС США

Курс доллара в четверг утром продемонстрировал стабильность по отношению к евро, в то время как инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару остался на уровне предыдущего закрытия в 1,1032 доллара, курс доллара к иене увеличился до 118,77 иены со 118,72 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снизился на 0,23%, до 98,39 пункта.

В среду вечером ФРС по итогам мартовского заседания ожидаемо повысил учетную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых. Это позитивный фактор для национальной валюты.

В то же время регулятор понизил прогноз роста экономики страны о 2,8% по итогам года с прежней оценки 4%, а инфляции – повысил до 4,3% с 2,6%. ФРС пояснила, что события на Украине будут в ближайшей перспективе усиливать инфляционное давление и тормозить экономическую активность в США.

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Версия на английском языке US dollar stable against euro after Fed’s meeting

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