Доллар подорожал к евро на опасениях вокруг рецессии

Стоимость доллара к евро в понедельник утром повысилась.

Стоимость доллара к евро в понедельник утром повысилась.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Опасения инвесторов по поводу рецессии усилились на фоне беспорядков в Китае, связанных с карантинными ограничениями.

Курс евро к доллару снизился до 1,036 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0395 доллара, курс доллара к иене опустился до 138,61 иены со 139,1 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,41%, до 106,39 пункта.

Трейдеры стремятся уходить от риска на фоне проходящих в Китае протестов, что поддерживает традиционно более безопасный доллар. В последние месяцы в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны. Накануне сообщалось, что Китай фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 четвертый день подряд.

На фоне карантина в стране начались протесты, в том числе в Шанхае и Пекине. Одним из драйверов роста протестных настроений в Китае стал пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, в результате которого погибли 10 человек.