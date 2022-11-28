О нас

Доллар подорожал к евро на опасениях вокруг рецессии

Доллар подорожал к евро на опасениях вокруг рецессии Стоимость доллара к евро в понедельник утром повысилась.
Финансы
28 ноября 2022 г. 09:11
Доллар подорожал к евро на опасениях вокруг рецессии

Стоимость доллара к евро в понедельник утром повысилась.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Опасения инвесторов по поводу рецессии усилились на фоне беспорядков в Китае, связанных с карантинными ограничениями.

Курс евро к доллару снизился до 1,036 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0395 доллара, курс доллара к иене опустился до 138,61 иены со 139,1 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,41%, до 106,39 пункта.

Трейдеры стремятся уходить от риска на фоне проходящих в Китае протестов, что поддерживает традиционно более безопасный доллар. В последние месяцы в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны. Накануне сообщалось, что Китай фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 четвертый день подряд.

На фоне карантина в стране начались протесты, в том числе в Шанхае и Пекине. Одним из драйверов роста протестных настроений в Китае стал пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи, расположенном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, в результате которого погибли 10 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Dollar rises against euro amid recession fears

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi