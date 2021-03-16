Долг Грузии Азербайджану сократился

В месячном эквиваленте долг соседней страны Азербайджану сократился на 437 тысяч долларов

По состоянию на 1 марта нынешнего года долг Грузии Азербайджану составил 5,054 миллиона долларов США.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии.

Согласно документу, в месячном эквиваленте долг соседней страны Азербайджану сократился на 437 тысяч долларов.

Общий объем внешнего долга Грузии составляет 7,8 миллиарда долларов, 7,4 миллиарда из которых приходится на долю правительства.

Долг Грузии Турции, России и Армении сократился в месячном эквиваленте, составив соответственно 9,766 миллионов долларов США, 37,468 миллионов долларов США и 5,100 миллионов долларов США.