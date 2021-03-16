О нас
Report Georgia
Аудио новости

Долг Грузии Азербайджану сократился

Долг Грузии Азербайджану сократился В месячном эквиваленте долг соседней страны Азербайджану сократился на 437 тысяч долларов
Финансы
16 марта 2021 г. 15:00
Долг Грузии Азербайджану сократился

По состоянию на 1 марта нынешнего года долг Грузии Азербайджану составил 5,054 миллиона долларов США.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии.

Согласно документу, в месячном эквиваленте долг соседней страны Азербайджану сократился на 437 тысяч долларов.

Общий объем внешнего долга Грузии составляет 7,8 миллиарда долларов, 7,4 миллиарда из которых приходится на долю правительства.

Долг Грузии Турции, России и Армении сократился в месячном эквиваленте, составив соответственно 9,766 миллионов долларов США, 37,468 миллионов долларов США и 5,100 миллионов долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Azərbaycana borcu azalıb

Новости партнеров

Самое важное

Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
16 марта 2021 г. 13:37
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
16 марта 2021 г. 12:28
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
16 марта 2021 г. 11:46
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
16 марта 2021 г. 11:19
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
В Баку еще 3 школы закрыты из-за коронавируса
В Баку еще 3 школы закрыты из-за коронавируса
15 марта 2021 г. 17:49
Министр: На качество образования влияют различные факторы
Министр: На качество образования влияют различные факторы
15 марта 2021 г. 16:46
В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине
В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине
15 марта 2021 г. 15:22
Главы политических партий Азербайджана посетят деоккупированные земли
Главы политических партий Азербайджана посетят деоккупированные земли
15 марта 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi