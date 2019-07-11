 Наверх

Госагентство: Доходы врачей в Азербайджане увеличатся по двум направлениям

Доходы врачей в Азербайджане увеличатся по двум направлениям

В следующем году рост доходов врачей в Азербайджане произойдет по двум направлениям.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

"Мы включили этот вопрос в пилотный проект. В следующем году мы усовершенствуем пункты, по которым столкнулись с трудностями в рамках пилотного проекта. Рост доходов врачей произойдет по двум направлениям: с одной стороны повысится зарплата, с другой – к ней будет надбавка за оказываемые услуги", - сказал Алиев.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!