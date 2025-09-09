DFC: США готовы предоставлять финансовые инструменты для поддержки экспорта и инвестиций в Азербайджане

С установлением мира между Азербайджаном и Арменией появятся условия для быстрого стимулирования инвестиций.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Корпорации финансирования развития США (DFC) Кеннет Энджелл на брифинге по итогам визита делегации американских бизнесменов в Азербайджан.

Он подчеркнул, что 8 августа произошел важный этап – состоялось подписание соглашения о первых шагах, ведущих к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном:

"Это событие особо отметил президент США Дональд Трамп. Я считаю это крайне важным, ведь установление мира приведет к экономическому развитию, а это в свою очередь - к росту благосостояния".

Он подчеркнул, что правительство США стремится показать пример: в случае обеспечения мира можно будет незамедлительно приступить к стимулированию инвестиций.

"DFC, один из финансовых инструментов правительства США, служит именно этой цели. У правительства США есть 3 основных финансовых инструмента. Один из них – Ex-Im Bank, который в Азербайджане больше известен финансированием экспорта крупного оборудования, например, локомотивов и самолетов. Другая организация – Агентство США по торговле и развитию, которое в основном занимается технико-экономическим обоснованием проектов, а также предоставляет гранты".

По его мнению, третья сфера – это инвестиции, и здесь на первый план выходит DFC.

"DFC предоставляет долговую и капитальную поддержку проектам, которые считаются приоритетными для США. Среди основных приоритетных секторов, в которых мы работаем, – критически важные минералы, критическая инфраструктура, сельское хозяйство и здравоохранение. В этой конкретной миссии внимание в основном сосредоточено на портах, транспорте и логистике. То есть правительство США открыто для предоставления финансовых инструментов в сферах экспорта, технико-экономического обоснования и инвестиций в Азербайджане".