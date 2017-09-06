Deutsche Bank призвал ЕЦБ положить конец эре "дешевых денег"

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует начать уход от чрезмерно стимулирующей кредитно-денежной политики вне зависимости от того, насколько сильным является евро.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан (John Cryan).

Выступая на банковской конференции, организованной немецкой газетой Handelsblatt, Крайан заявил, что хотя "дешевые деньги" помогли государствам и банкам выйти из кризиса, они также привели к "еще более существенным сдвигам". Он отметил, в частности, рекордно высокие цены на недвижимость в развитых странах, а также продолжающийся подъем фондового рынка: "Однако, центробанкам все же стоит придерживаться позиции, которая предотвратит резкие потери на финансовых рынках".