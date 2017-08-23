Данные по еврозоне демонстрируют процесс торможения экономики

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Опубликованные вчера данные по Германии и еврозоне оказались разочаровывающими и демонстрирующими процесс торможения, что может стать серьезным основанием для ЕЦБ оставить нынешний курс денежно-кредитной политики без изменений или в крайнем случае пойти только на очередное понижение объема выкупа гособлигаций в рамках программы количественного смягчения.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, cогласно представленным данным, индекс экономических настроений в Германии от ZEW в августе упал до 10 пунктов при прогнозе снижения до 15 пунктов против июльского значения в 17,5 пункта. Данные показателя для еврозоны продемонстрировали также заметное падение до 29,3 пункта против предполагаемого снижения до 34,2 пункта и его значения месяцем ранее в 35,5 пункта.

Представленные цифры действительно являются показательными и не могут игнорироваться ЕЦБ. Причину такой динамики показателей аналитики видят в сильном росте единой европейской валюты, которая, например, в паре с американским долларом прибавила с начала года более чем 10%. Рост курса евро стал мешать европейским товаропроизводителям успешнее конкурировать на мировых рынках.

Напомним, что 25 августа ожидается выступление президента ЕЦБ Марио Драги на саммите в Джексон-Хоул, где он, скорее всего, заявит о продолжении политики монетарной экспансии или в лучшем случае о снижении ее объема. Это приведет к снижению стоимости евро.