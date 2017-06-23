Credit Suisse: ФРС повысит ставки 3 раза в 2018 году

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Слабость экономики США в первом полугодии, которая привела к снижению темпов увеличения инфляции и низким темпам роста заработной платы, должна исправиться во второй половине 2017 года. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это утверждает главный инвестиционный аналитик Credit Suisse в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джон Вудс.

Эксперты банка согласны с позицией главы ФРС Джанет Йеллен и прогнозируют в этом году еще одно повышение процентных ставок по итогам декабрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). В следующем году от ФРС Credit Suisse ждет еще 3 повышения процентных ставок. При этом прогнозируется, что доходности будут расти не только в США, но и в Германии и Великобритании.

В настоящий момент рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам с вероятностью 48% ожидает еще одно повышение до конца года. Предполагаемые банком еще 3 повышения в 2018 году пока вообще не заложены в рыночные цены. Если ожиданиям Credit Suisse суждено сбыться, то это предполагает куда более значительное укрепление курса доллара США.