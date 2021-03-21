Что обещает экономике Азербайджана стабильная учетная ставка?

Экономический кризис, вызванный распространением пандемии по всему миру, заставил банковский сектор, который считается основой экономики государства, принимать альтернативные решения

Экономический кризис, вызванный распространением пандемии по всему миру, заставил банковский сектор, который считается основой экономики государства, принимать альтернативные решения. Центральные банки, учитывая ослабление внутреннего и внешнего рынков в результате возникшей экономической рецессии, стремились поддерживать экономическую активность на высоком уровне, проводя мягкую денежно-кредитную политику, снижая учетные ставки.

Но в последние дни инфляционное давление, риск обесценивания нацвалют в ряде стран побудили центральные банки предпринять новые шаги касательно учетной ставки. Например, за последние 3 дня регуляторы Турции и России объявили о повышении учетной ставки. А Федеральная резервная система (ФРС) США 17 марта в очередной раз сообщила о сохранении учетной ставки на уровне 0-0, 25%.

19 марта правление ЦБ Азербайджана (ЦБА) также приняло решение о сохранении параметров процентного коридора без изменений. Так, учетная ставка была сохранена на уровне 6,25 %, нижняя граница коридора - 5,75 %, верхняя - 6,75%.

Эксперт-экономист Рашад Гасанов рассказал Report о влиянии этого решения на экономику Азербайджана:

"Низкая доля ЦБ в активах банков ограничивает возможности реального использования учетной ставки” Рашад Гасанов Экономист-эксперт

"На самом деле изменение учетной ставки не окажет существенного влияния на экономику, поскольку учетная ставка не является реально используемым инструментом в Азербайджане. Основной причиной этого является слабое развитие финансовых рынков и малая доля централизованных кредитов Центрального банка в общем банковском портфеле, в структуре банковских активов. Изменение учетной ставки означает, что регулятор продает деньги либо дешево, либо дорого. В настоящее время низкая доля ЦБА в активах банков ограничивает возможности реального использования учетной ставки”.

Он отметил, что этот шаг ЦБА является теоретически правильным, поскольку фактически на индекс потребительских цен в Азербайджане оказывается излишнее давление. В первую очередь, это связано с импортом инфляции, а во вторую – с немонетарными причинами. Например, из-за роста цен на топливо на рынке возникает давление в сторону повышения цен. В таких условиях ЦБ старается максимально сохранить существующую кредитную политику. То есть фактически конъюнктура рынка сформировала реальные условия в направлении снижения учетной ставки. И рост цен на нефть, и наличие профицита в платежном балансе, и превышение ожидаемого профицита во внешнеторговом балансе создавали значительный вызов в этом направлении.

С другой стороны, чтобы повысить активность экономики, особенно в пост-пандемический период, ускорить процесс восстановления, Центральный банк должен был проводить более мягкую денежно-кредитную политику, чтобы поддерживать экономическую активность. Но инфляционное давление ограничивает возможности регулятора маневрировать. В теории сохранение учетной ставки - правильное решение. Но это не окажет такого большого давления на экономику, финансово-банковский сектор, ставки по кредитам, совокупное потребление или инфляцию”.

По словам эксперта-экономиста Джафара Ибрагимли, ЦБА занимает выжидательную позицию в вопросе учетной ставки:

“Сегодняшний уровень учетной ставки направлен на поддержку экономической активности и не представляет серьезной угрозы для инфляции” Джафар Ибрагимли Экономист-эксперт

“У ЦБА есть два важных вопроса, одним из которых является обеспечение экономической активности во время пандемии. То есть с помощью мягкой денежно-кредитной политики обеспечить преобладание денежной массы и добиться экономической активности, упростить кредитование и снабдить экономику дешевыми кредитами. Второй вопрос - инвестиционная тенденция, возникшая на фоне этих процессов, в частности, в рамках повышения цен на энергоносители в Азербайджане в последнее время. Это два противоположных вопроса. Я думаю, что ЦБ занимает выжидательную позицию, поэтому не идет на снижение ставки. Потому что сегодняшний уровень учетной ставки направлен на поддержку экономической активности и не представляет серьезной угрозы для инфляции”.

По его словам, регулятор намерен выждать пару месяцев: "Сейчас центробанки всего мира поддерживают свои учетные ставки на самом низком уровне, чтобы обеспечить экономическую активность во время пандемии. Думаю, что решение на следующий период будет принято на основе тенденций, связанных с двумя противоположными показателями, которые я упоминал”.