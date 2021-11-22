Что даст населению и бизнесу повышение минимальной зарплаты в Азербайджане?

В следующем году минимальная заработная плата в Азербайджане будет увеличена на 50 манатов или 20% - с 250 до 300 манатов.

В следующем году минимальная заработная плата в Азербайджане будет увеличена на 50 манатов или 20% - с 250 до 300 манатов.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О государственном бюджете на 2022 год".

Что даст населению и бизнесу повышение минимального размера оплаты труда в стране?

Эксперт-экономист Мехди Бабаев, сказал Report, что ожидаемый рост минимальной зарплаты улучшит условия жизни неквалифицированных работников, малообеспеченных семей: "Этот рост будет косвенно способствовать снижению уровня бедности, но в то же время адаптирует доходы населения и рост пенсионного капитала к относительно высокой инфляции".

Однако, по его словам, этот рост будет иметь определенные последствия для субъектов частного предпринимательства: "Я не ожидаю существенного увеличения расходов субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства, связанных с социальным страхованием и минимальной заработной платой. Поскольку статданные показывают, что на таких предприятиях ежемесячная минимальная заработная плата превышает 300 манатов. Действие нового закона больше почувствуют на себе физические лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью, то есть портные, парикмахеры, официанты, лица, оказывающие фото-и видеоуслуги, частные водители, охранники и др. Так, согласно закону "О социальном страховании", расходы индивидуальных предпринимателей на обязательное социальное страхование и прочие обязательные соцвыплаты рассчитываются пропорционально минимальному размеру ежемесячной заработной платы. Несмотря на это, не ожидается значительного роста их расходов. Так, сегодня физическое лицо, оказывающее услуги танцев на свадьбах в Баку в индивидуальном порядке, выплачивает 25 манатов обязательного социального страхования, а в регионе эта сумма в 2 раза меньше. После изменений эта сумма составит 30 манатов в столице или 15 манатов в регионе. Физическое лицо, занимающееся индивидуальным ремонтом телевизоров, будет платить 18 манатов вместо 15 манатов в Баку. То есть, я не считаю, что повышение расходов в пределах 3-5 манатов серьезно увеличит их финансовое бремя".

По его словам, здесь следует обратить внимание на другой момент: «В закон "О социальном страховании" целесообразно внести изменения в методику расчета взносов на обязательное социальное страхование, которая применяется к индивидуальным предпринимателям с низким уровнем дохода. Действующий закон предусматривает, что индивидуальный предприниматель с ежемесячным доходом в 500-1 000 манатов должен вносить взносы на социальное страхование и другие обязательные выплаты в той же сумме, что и индивидуальный предприниматель с доходом в 100 тысяч манатов. Это несправедливо. Поэтому было бы целесообразно внести изменения в методику расчета взносов на обязательное социальное страхование. Так, в мировой практике обычно размер обязательных соцвыплат предпринимателей пропорционален их доходам. Такой подход кажется более справедливым", - добавил М.Бабаев.