Чистый убыток AZAL снизился на 3%

ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) завершило 2020 год с чистым убытком в размере 76 415 тыс. манатов

ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) завершило 2020 год с чистым убытком в размере 76 415 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет компании, это на 3% меньше, чем в 2019 году.

При этом накопленные убытки авиакомпании выросли на 4,5% до 1 млрд 763 млн 916 тыс. манатов.

В 2020 году транспортные и прочие доходы AZAL составили 335 млн 236 тыс. манатов (в 3 раза меньше, чем в 2019 году), государственные субсидии, полученные в связи с пандемией COVID-19, составили 232 млн 82 тыс. манатов (в 2019 году их не было), операционные расходы - 540 млн 149 тыс. манатов (на 43,1% меньше), финансовые расходы - 83 млн 966 тыс. манатов (на 24,5% меньше), убытки от курсовой разницы - 9 млн 399 тыс. манатов (на 42,9% больше), выплаты по налогу на прибыль - 10 млн 219 тыс. (на 48,6% меньше).

По состоянию на 1 января текущего года активы AZAL составили 1 млрд 978 млн 200 тыс. манатов, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства авиакомпании сократились на 1,5% до 2 млрд 757 млн 960 тыс. манатов, а дефицит балансового капитала увеличился на 9% до 779 млн 760 тыс. манатов.

AZAL был создан в 1992 году и является национальным перевозчиком страны. Уставной капитал компании составляет 823 млн 974 тыс. манатов. Штаб-квартира авиакомпании находится в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.