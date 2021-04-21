Чистая прибыль НКО Азербайджана снизилась в 3 раза

За отчетный период обязательства НКО снизились на 14%

Небанковские кредитные организации Азербайджана (НКО) завершили первый квартал текущего года с чистой прибылью 2,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 65% или в 2,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте доходы НКО составили 18 млн манатов (-23,1%), расходы -13,6 млн манатов (+3%), отчисления в специальные резервы - 1,9 млн манатов (-24%), а выплаты по налогу на прибыль - 0,4 млн манатов (-76,5%).

На 1 апреля этого года активы НКО составили 322,7 млн манатов, что на 7,65% меньше, чем год назад. Из них 229,7 млн манатов - это выданные клиентам чистые кредиты. За последний год кредитный портфель сектора сократился на 6,7%.

За отчетный период обязательства НКО снизились на 14% - до 179,4 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 1,7% - до 143,4 млн манатов