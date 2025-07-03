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Чистая прибыль ГЭЦ сократилась почти в 10 раз

Чистая прибыль ГЭЦ сократилась почти в 10 раз 17:08
Финансы
3 июля 2025 г. 17:29
Чистая прибыль ГЭЦ сократилась почти в 10 раз

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана завершил 2024 год с чистой прибылью в размере 388 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ГЭЦ, это в 9,6 раза меньше, чем в 2023 году.

В прошлом году операционный доход ГЭЦ составил 41,073 млн манатов (+ 5,4%), инвестиционный доход - 141 тыс. манатов (+ в 4,3 раза), расходы на персонал - 25,284 млн манатов (+18,3%), расходы на печать и редактирование - 6,105 млн манатов (+2,6%).

На 1 января текущего года активы ГЭЦ составили 47,735 млн. манатов (+1,1%), обязательства учреждения сократились на 4,1%, до 1,89 млн. манатов, а балансовый капитал увеличился на 1,3%, до 45,845 млн. манатов.

ГЭЦ создан указом президента Азербайджана от 11 апреля 2016 года. Его уставной капитал составляет 1 млн манатов.

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