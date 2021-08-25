Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 5%

В январе-июле текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 408,9 млн манатов.

В январе-июле текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 408,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев операционные доходы банков составили 1 млрд 672,5 млн манатов (на 12,8% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 1 млрд 078,6 млн манатов (на 14,85% больше), отчисления на создание спецрезервов - 113,8 млн манатов (в 5,5 раза больше), непредвиденные доходы - 0,1 млн манатов (не изменились), выплаты по налогу на прибыль - 71,9 млн манатов (на 24,55% меньше).