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Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 5%

Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 5% В январе-июле текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 408,9 млн манатов.
Финансы
25 августа 2021 г. 12:37
Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана снизилась на 5%

В январе-июле текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 408,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 7 месяцев операционные доходы банков составили 1 млрд 672,5 млн манатов (на 12,8% больше, чем годом ранее), операционные расходы - 1 млрд 078,6 млн манатов (на 14,85% больше), отчисления на создание спецрезервов - 113,8 млн манатов (в 5,5 раза больше), непредвиденные доходы - 0,1 млн манатов (не изменились), выплаты по налогу на прибыль - 71,9 млн манатов (на 24,55% меньше).

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Версия на английском языке Net profit of Azerbaijani banking sector down 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın bank sektorunun xalis mənfəəti 5 % azalıb

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