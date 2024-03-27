О нас

Число выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане превысило 49 тыс.

Число выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане превысило 49 тыс. На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты на сумму 2 млрд 982,985 млн манатов 49 031 заемщику.
Финансы
27 марта 2024 г. 12:36
Число выданных по гослинии ипотечных кредитов в Азербайджане превысило 49 тыс.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал кредиты на сумму 2 млрд 982,985 млн манатов 49 031 заемщику.

Об этом сообщает Report со ссылкой на фонд.

На сегодняшний день гарантированы бизнес-кредиты на сумму 439,716 млн манатов, реализовано 4 426 квартир путем сдачи их в аренду.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Ипотечный Фонд Азербайджана" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд" и является их правопреемником.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 49 mini keçib

Самое важное

Журналист-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
26 марта 2024 г. 17:17
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
21 марта 2024 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi