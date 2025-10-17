Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 16:07
    Число ипотечных кредитов по гослинии в Азербайджане превысило 56 тыс.

    На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал 56 003 заемщикам кредиты на сумму 3 млрд 680,066 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Фонда.

    Кроме того, до настоящего времени были предоставлены гарантии по бизнес-кредитам на сумму 642 млн манатов, а 8 256 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.

    кредит ипотека
    Azərbaycanda dövlət xətti ilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 56 mini keçib

