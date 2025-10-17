Число ипотечных кредитов по гослинии в Азербайджане превысило 56 тыс.
Финансы
- 17 октября, 2025
- 16:07
На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал 56 003 заемщикам кредиты на сумму 3 млрд 680,066 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Фонда.
Кроме того, до настоящего времени были предоставлены гарантии по бизнес-кредитам на сумму 642 млн манатов, а 8 256 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.
