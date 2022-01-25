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Цены на биткоин повысились на 10%

Цены на биткоин повысились на 10% Стоимость биткоина выросла на 10%, до 36,5 тыс. долларов США, после падения до минимума за семь месяцев.
Финансы
25 января 2022 г. 15:52
Цены на биткоин повысились на 10%

Стоимость биткоина выросла на 10%, до 36,5 тыс. долларов США, после падения до минимума за семь месяцев.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 9,95% за сутки, до 36,531 тыс. долларов. В понедельник цена биткоина опустила ниже 33 тыс. долларов впервые с июля 2021 года.

Это восьмой раз с момента запуска биткоина в 2009 году, когда он упал более чем на 50%, и третий раз с 2018 года.

Основной причиной падения стоимости биткоина являлось убежденность аналитиков, что Федеральная резервная система США начнет ужесточать монетарную политику и повышать базовую процентную ставку в ближайшем будущем.

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