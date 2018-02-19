Центробанки спровоцируют очередной финансовый кризис

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Ведущие мировые центробанки своими заявлениями готовят почву для очередного кризиса.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, Европейский центробанк (ЕЦБ), Федрезерв, центробанки Англии, Японии, Канады и других стран предупреждают о сворачивании программы монетарного стимулирования и дальнейших повышениях учетных ставок.

Официальные лица ЕЦБ намекают на снижение мер стимулирования к сентябрю этого года, некоторые экономисты ЕС ожидают повышения ставок к декабрю. Банк Англии уже начал свою программу повышения ставок, Банк Канады продолжает проводить повышение процентных ставок. Банк Японии сократил покупки облигаций.

Эта глобальная тенденция "фискального ужесточения" является еще одним свидетельством того, что центробанки действуют исключительно согласованно друг с другом. Тем не менее ни одна из тенденций изменений в политике других центробанков не сравнится с огромным сдвигом в политике ФРС, отмечает экономист Брэндон Смит в своей статье на alt-market.com.

Сначала было отмечено сокращение программы монетарного стимулирования, затем стали повышаться процентные ставки. ФРС раздула свой баланс до 4,5 трлн долларов всего за 8 лет, что способствовало выходу из кризиса 2008-2009 годов. В результате финансовые активы США резко подорожали.

Бывший председатель ФРС Джанет Йеллен, после того как покинула пост, заявила: "Коэффициент цена/прибыль находится вблизи исторического максимума. Это "пузырь" или просто слишком высокие цены? Сложно сказать. И все же такие высокие цены активов не могут не беспокоить".

Отметим, что президент США Дональд Трамп объявил недавно об инфраструктурном плане в размере 1,5 трлн долларов. Представители Белого дома признают, что этот план приведет к еще более быстрому росту процентных ставок, а чиновники ФРС используют это частично для того, чтобы обосновать, почему они планируют продолжать отменять меры стимулирования. Становится понятно, что ФРС собирается позволить рынкам рухнуть в 2018 году. Она будет продолжать повышать процентные ставки и сокращать свой баланс быстрее, чем ожидалось. В случае начала массовых продаж, все это приведет к новому финансовому кризису.