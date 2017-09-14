Центробанк Турции сохранил учетную ставку стабильной

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Центробанк Турции (TCMB) сохранил стабильной учетную ставку на сегодняшнем заседании.

Как сообщает Report, регулятор не изменил еженедельную ставку по операциям репо, верхний и нижний пределы процентного коридора, а также процентную ставку окна ликвидности, предоставляемой "в последний момент" (GLP).

Отметим, что и на предыдущем заседании TCMB сохранил учетную ставку на уровне 8%, верхний и нижний пределы процентного коридора - 7,25% и 9,25% соответственно, а GLP повысил с 11,75% до 12,25%.

Регулятор заявил, что принял решение продолжить жесткую монетарную политику на фоне вызванных высокой инфляцией макроэкономических рисков.

Аналитическая группа Report отмечает, что итоги заседания TCMB не окажут серьезного влияния на курс доллара на рынке наличной валюты: "До конца года курс доллара будет колебаться в диапазоне 3,40-3,60 TRY/USD".