Центробанк Азербайджана увеличил активы на 4%

На 1 января текущего года активы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 26 млрд 410 млн 568 тыс. манатов.

На 1 января текущего года активы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 26 млрд 410 млн 568 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ЦБА, это на 3,6% больше, чем на 1 января прошлого года.

Из активов ЦБА 17 млрд 362 млн 276 тыс. манатов составили долговые ценные бумаги (на 6,6% меньше в годовом сравнении), 6 млрд 838 млн 991 тыс. манатов - денежные средства и их эквиваленты (на 21,8% больше), 1 млрд 258 млн 160 тыс. манатов - расчеты с Международным валютным фондом (МВФ) (в 3,4 раза больше), 356 млн 281 тыс. манатов – выданные банкам кредиты (на 10,8% меньше).



В 2021 году обязательства ЦБА возросли на 5,8%, до 25 млрд 240 млн 380 тыс. манатов, в том числе стоимость находящихся в обращении банкнот и монет - на 4%, до 12 млрд 310 млн 18 тыс. манатов, обязательства перед кредитными организациями - в 2,3 раза, до 7 440,004 млн манатов, обязательства перед правительственными учреждениями сократились на 18,6%, до 4 004,637 млн манатов, обязательства по операциям с МВФ выросли в 3,3 раза, до 1 млрд 261 млн 131 тыс. манатов.



За год балансовый капитал ЦБА сократился на 27,9%, до 1 млрд 170 млн 188 тыс. манатов, уставный капитал остался неизменным - 500 млн манатов.