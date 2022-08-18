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Центробанк Азербайджана усиливает контроль над продажей товаров в рассрочку

Центробанк Азербайджана усиливает контроль над продажей товаров в рассрочку Налаживания процесса предоставления в Кредитное бюро данных объектами, занимающимися продажей товаров в кредит в Азербайджане, позволит в будущем расширить базу данных.
Финансы
18 августа 2022 г. 15:28
Центробанк Азербайджана усиливает контроль над продажей товаров в рассрочку

Налаживание процесса предоставления в Кредитное бюро данных объектами, занимающихся продажей товаров в кредит в Азербайджане, позволит в будущем расширить базу данных.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что в соответствии с гражданским законодательством Азербайджана под "продажей товаров в кредит" понимается реализация товаров в рассрочку.

"Невключение в базу данных Кредитного бюро Азербайджана информации о долгах по рассрочке может затруднить правильную оценку платежеспособности потенциальных заемщиков и в конечном итоге негативно отразиться на качестве кредитного портфеля банков.

После состоявшихся обсуждений были подписаны договоры между Кредитным бюро и рядом организаций, занимающихся кредитованием", - сообщили в ЦБА.

Отметим, что в последние годы торговые объекты активно продают свои товары в кредит. Но долги заемщика перед коммерческими объектами не отражены ни в одной базе данных (в том числе в базе Кредитного бюро), поэтому обратившись в банк заемщики могут получить в кредит нужную им сумму денег. Это может подвергнуть банки или небанковские организации риску в будущем.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan strengthens control over sale of goods by installments
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank “kreditə malların satışı”na nəzarəti gücləndirir

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