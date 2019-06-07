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Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку

Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку
© Report

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение снизить учетную ставку с 8,75% до 8,5%.

Как сообщает Report, верхний предел процентного коридора установлен на уровне 10,5%, нижний предел - 6,5% (± 2% симметричный диапазон).

Данное решение принято с учетом показателя фактической инфляции ниже целевого диапазона (4 ± 2%), стабильных инфляционных ожиданий, благоприятных внешних условий и обновленных макроэкономических прогнозов. 

Решение вступает в силу сегодня. ЦБА в очередной раз пересмотрит процентные ставки 26 июля.

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