Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение снизить учетную ставку с 8,75% до 8,5%.
Как сообщает Report, верхний предел процентного коридора установлен на уровне 10,5%, нижний предел - 6,5% (± 2% симметричный диапазон).
Данное решение принято с учетом показателя фактической инфляции ниже целевого диапазона (4 ± 2%), стабильных инфляционных ожиданий, благоприятных внешних условий и обновленных макроэкономических прогнозов.
Решение вступает в силу сегодня. ЦБА в очередной раз пересмотрит процентные ставки 26 июля.
Namiq HüseynovАвтор новости