Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку

Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку

7 июня, 2019 10:28

© Report https://report.az/storage/news/9b3b4029473d60660cc5c9d68e934cea/3e3530eb-b27c-4f30-a8b8-6006ccfb2e5c_292.jpg Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение снизить учетную ставку с 8,75% до 8,5%. Как сообщает Report, верхний предел процентного коридора установлен на уровне 10,5%, нижний предел - 6,5% (± 2% симметричный диапазон). Данное решение принято с учетом показателя фактической инфляции ниже целевого диапазона (4 ± 2%), стабильных инфляционных ожиданий, благоприятных внешних условий и обновленных макроэкономических прогнозов. Решение вступает в силу сегодня. ЦБА в очередной раз пересмотрит процентные ставки 26 июля.

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