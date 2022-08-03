Центробанк Азербайджана предупредил страховщиков

Страховщик не может отказаться от заключения договора с лицом, обратившимся к нему относительно обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Страховщик не может отказаться от заключения договора с лицом, обратившимся к нему относительно обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Об этом в интервью Report сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев.

По его словам, застрахованный имеет право потребовать предоставить ему результаты оценки, проведенной страховщиком в связи с нанесенным ущербом.

"Если застрахованный не согласен с установленным страховщиком размером выплаты касательно нанесенного ему ущерба, он вправе потребовать проведения независимой экспертизы. Потерпевшая сторона после оценки ущерба в течение 7 рабочих дней после предоставления последнего из числа требуемых документов в связи с инцидентом, должна потребовать выплаты страхового возмещения соответственно сумме причиненного ущерба. Если оплата не была произведена в течение этого периода, за каждый просроченный день могут также требовать пеню. Обеспечение всех этих прав застрахованного - обязанность страховщика", - подчеркнул З.Алиев.

З.Алиев отметил, что в случае нарушения страховщиками условий договора с застрахованными лицами последние имеют право обратиться в Центральный банк Азербайджана, добавив, что ежегодно в ЦБА по этому вопросу обращаются около 3 тыс. человек.

Генеральный директор отметил, что закон в равной мере определяет права застрахованных и страховщиков:

"Застрахованные также должны знать, что страховщик при заключении договора со страхуемым может потребовать проведения осмотра имущества, предоставления необходимых документов, связанных с ним. Кроме того, для страховщика должны быть созданы все условия при оценке ущерба во время инцидента. Страховщик имеет право оценивать ущерб сам, либо посредством вспомогательных юридических лиц или экспертов".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.