О нас

Центробанк Азербайджана предупредил страховщиков

Центробанк Азербайджана предупредил страховщиков Страховщик не может отказаться от заключения договора с лицом, обратившимся к нему относительно обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
Финансы
3 августа 2022 г. 15:23
Центробанк Азербайджана предупредил страховщиков

Страховщик не может отказаться от заключения договора с лицом, обратившимся к нему относительно обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Об этом в интервью Report сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев.

По его словам, застрахованный имеет право потребовать предоставить ему результаты оценки, проведенной страховщиком в связи с нанесенным ущербом.

"Если застрахованный не согласен с установленным страховщиком размером выплаты касательно нанесенного ему ущерба, он вправе потребовать проведения независимой экспертизы. Потерпевшая сторона после оценки ущерба в течение 7 рабочих дней после предоставления последнего из числа требуемых документов в связи с инцидентом, должна потребовать выплаты страхового возмещения соответственно сумме причиненного ущерба. Если оплата не была произведена в течение этого периода, за каждый просроченный день могут также требовать пеню. Обеспечение всех этих прав застрахованного - обязанность страховщика", - подчеркнул З.Алиев.

З.Алиев отметил, что в случае нарушения страховщиками условий договора с застрахованными лицами последние имеют право обратиться в Центральный банк Азербайджана, добавив, что ежегодно в ЦБА по этому вопросу обращаются около 3 тыс. человек.

Генеральный директор отметил, что закон в равной мере определяет права застрахованных и страховщиков:

"Застрахованные также должны знать, что страховщик при заключении договора со страхуемым может потребовать проведения осмотра имущества, предоставления необходимых документов, связанных с ним. Кроме того, для страховщика должны быть созданы все условия при оценке ущерба во время инцидента. Страховщик имеет право оценивать ущерб сам, либо посредством вспомогательных юридических лиц или экспертов".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Bank bəzi sığortaçılara xəbərdarlıq edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
3 августа 2022 г. 15:55
МИД Азербайджана: Армения проявляет неуважение к усилиям международных посредников
МИД Азербайджана: Армения проявляет неуважение к усилиям международных посредников
3 августа 2022 г. 13:12
В результате обстрела армян в Лачыне погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В результате обстрела армян в Лачыне погиб военнослужащий Азербайджанской армии
3 августа 2022 г. 11:57
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества
Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества
2 августа 2022 г. 16:44
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию
2 августа 2022 г. 12:38
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
В Физули саперы подорвались на мине, одному ампутировали ногу
2 августа 2022 г. 11:52
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
Чавушоглу: Возрождение Шелкового пути сблизит тюркский мир
2 августа 2022 г. 11:34
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
Чавушоглу: Турция и Азербайджан создали новое геополитическое равновесие
2 августа 2022 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi