Центробанк Азербайджана готовит стандарты по климатическому финансированию

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с профильными госструктурами работает над подготовкой минимальных стандартов (таксономии) для климатического финансирования.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) совместно с профильными госструктурами работает над подготовкой минимальных стандартов (таксономии) для климатического финансирования.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедъяров на 3-м Форуме по развитию агробизнеса в Губе.

По его словам, таксономия является одним из важных условий для развития устойчивого и "зеленого" финансирования.

"В таксономии будут определены устойчивые и "зеленые" виды деятельности в сельском хозяйстве. В этой связи необходимо тесное сотрудничество с экспертами Министерства сельского хозяйства. В целом, как и в других странах, сельское хозяйство в Азербайджане относится к отраслям, наиболее пострадавшим от климатических изменений. Сокращение запасов воды на фоне повышения температуры делает необходимым развитие сельского хозяйства, устойчивого к изменению климата. С этой точки зрения, в таксономии применение "умных" ирригационных систем, выведение семян сельскохозяйственных культур, устойчивых к изменению климата, и другие подобные виды сельскохозяйственной деятельности будут классифицироваться как устойчивые и зеленые виды деятельности", - сказал Мамедъяров.