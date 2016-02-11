Цена на золото стремительно растет

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Стоимость золота на мировом рынке достигла 1 240 долларов/унция. Аналитическая группа Report считает, что очередной рост ожидается до отметки 1300 долларов/унция.

Следует отметить, что золото начало дорожать после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, сделанных 10 февраля в ходе выступления в Конгрессе. Дж.Йеллен признала существующие проблемы в мировой экономике, отметив, что экономика США может подвергнуться негативному воздействию в данной ситуации. Этим глава ФРС дала понять финансовым рынкам, что отрицательная тенденция на мировых рынках приведет к откладыванию повышения ключевой ставки. Аналитик банка Societe General Марк Кинан оценил заявления Йеллен как сигнал об осторожном подходе к повышению ФРС учетной ставки. После заявлений инвесторы в условиях хаоса на финансовых рынках стали скупать золото как самый надежный финансовый инструмент. Так, со вчерашнего дня стоимость унции золота выросла на 58 долларов или 4,9% и составила 1240 долларов. После повышения ФРС ключевой ставки в декабре золото подорожало на 15,9%.

Несмотря на это, спрос на золото в 2015 году не вырос, напротив, наблюдается незначительное сокращение предложения. Так, согласно отчету Всемирного совета по золоту (WGC), в прошлом году спрос на золото составил 4 212,2 тонн, что на 14,2 тонн или 0,3% меньше аналогичного показателя 2014 года. В отчете также говорится, что в последнем квартале 2015 года спрос на золото по сравнению с аналогичным периодом 2014 года вырос на 4% и составил 1 117,7 тонн. Наибольшее сокращение предложения среди стран-продавцов наблюдалось в Южно-Африканской Республике (в декабре - 4,9%).