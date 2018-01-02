 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Цена на бензин в Саудовской Аравии выросла более чем вдвое

    С 1 января в стране также введен налог на добавленную стоимость

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии выросли цены на бензин.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, рост цен связан с намерением обеспечить более эффективное использование энергии и получить средства для реформ, объявленных в последние несколько месяцев.

    Отметим, что стоимость бензина Ai-91 повысилась на 82%, с 0,75 до 1,37 риала (0,62 маната), а Ai-95 – на 126%, с 0,9 до 2,04 риала (0,92 маната). Цены на дизельное топливо не изменились.

    Помимо повышения цен на бензин, с 1 января в стране введен налог на добавленную стоимость (НДС). НДС в размере 5% применяется теперь во многих областях, включая здравоохранение, образование, банковское дело, недвижимость, транспорт, электроэнергия, вода, телекоммуникация и страхование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi