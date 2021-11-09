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Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина обновила исторический максимум Стоимость биткоина обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше 67 тысяч долларов.
Финансы
9 ноября 2021 г. 06:05
Цена биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше 67 тысяч долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 04:25 (бакинское время) рос в цене на 7,5 % - до 67,63 тысячи долларов США.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 7,29% - до 67,6 тысячи долларов США.

Цена биткоина вернулась к рекордным уровням, в очередной раз обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальной отметкой являлся уровень в 64,85 тысячи долларов США, достигнутый в апреле.

Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%, до 61,3 тысячи долларов США с 43,82 тысячи. В сентябре биткоин несколько подешевел, что последовало, однако, после двух месяцев сильного роста в июле и августе - суммарно почти на 35%. После достижения апрельского рекорда биткоин не смог закрепиться на этом уровне, и в мае криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости, тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи, к отметке в 60 тысяч долларов США биткоин вернулся лишь в середине октября.

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