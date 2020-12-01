Цена биткоина обновила исторический максимум

Ранее самый высокий уровень был достигнут в декабре 2017 года

Биткоин в ходе торговой сессии дорожал на 1,02%, в пике достигая отметки в 19 915 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15:10 (по бакинскому времени).

Цена криптовалюты обновила исторический максимум, в декабре 2017 года биткон стоил 19 891,99 долларов США.

По данным на 15:28 (по бакинскому времени), курс биткоина находился на уровне 19 405,7 долларов США за штуку (-1,56%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года, ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткоинов уже "добыта".