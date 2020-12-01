О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цена биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина обновила исторический максимум Ранее самый высокий уровень был достигнут в декабре 2017 года
Финансы
1 декабря 2020 г. 16:15
Цена биткоина обновила исторический максимум

Биткоин в ходе торговой сессии дорожал на 1,02%, в пике достигая отметки в 19 915 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15:10 (по бакинскому времени).

Цена криптовалюты обновила исторический максимум, в декабре 2017 года биткон стоил 19 891,99 долларов США.

По данным на 15:28 (по бакинскому времени), курс биткоина находился на уровне 19 405,7 долларов США за штуку (-1,56%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года, ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткоинов уже "добыта".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Bitcoin price has updates historical maximum
Версия на азербайджанском языке Bitkoinin qiyməti rekord həddə çatdı

Новости партнеров

Самое читаемое

Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
26 ноября 2020 г. 16:53
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
ФотоМинобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
25 ноября 2020 г. 07:51
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
25 ноября 2020 г. 20:36
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
В Армении обнаружили тело российского военного
В Армении обнаружили тело российского военного
26 ноября 2020 г. 21:16
Аэропорты на освобожденных территориях Азербайджана войдут в реестр ИКАО 
Аэропорты на освобожденных территориях Азербайджана войдут в реестр ИКАО 
25 ноября 2020 г. 17:22
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi