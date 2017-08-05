ЦБА: Замедлились ожидания роста инфляции

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ "В первой половине 2017 года наблюдалось снижение темпа месячной инфляции, замедлились ожидания роста инфляции".

Как сообщает Report, об этом сообщается в обзоре денежной политики Центрального банка Азербайджана на январь-июнь.

"В течение периода на инфляцию оказали влияние номинальный эффективный курс, ожидание и инерция, инфляционные процессы в основных партнерских странах, административные цены, сезонные факторы. Средняя рассчитанная годовая инфляция без учета товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, а также носящих сезонный характер сельскохозяйственных продуктов в январе-июне 2017 года составила 13,2%", - говорится в заявлении банка.

В отчетный период на изменение потребительских цен оказали влияние также и ожидания. В некоторых сферах из-за факторов трат ожидания возросли, но в целом за период в ожиданиях наблюдалась тенденция к снижению.

За 6 месяцев 2017 года ожидания снизились в сегменте бытового оборудования и автомобильном, в мебельном сегменте – остались относительно стабильны. Наиболее заметно это в транспортном, отельном, здравоохранительном и коммуникационном сегменте. Ожидания снизились в продовольственном, химическом, текстильном, машиностроительном и т.д. сегментах, относительно выросли ожидания только в строительном секторе.