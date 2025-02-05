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ЦБА стал наблюдателем в Глобальной сети финансовых инноваций

ЦБА стал наблюдателем в Глобальной сети финансовых инноваций Центральный банк Азербайджана (ЦБА) избран наблюдателем в Глобальной сети финансовых инноваций (Global Financial Innovation Network).
Финансы
5 февраля 2025 г. 12:00
ЦБА стал наблюдателем в Глобальной сети финансовых инноваций

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) стал наблюдателем в Глобальной сети финансовых инноваций (Global Financial Innovation Network).

Как сообщили Report в ЦБА, целью является развитие цифровых финансовых решений и продвижение инноваций.

Регулятор сможет участвовать в инициативах сети, а также устанавливать сотрудничество с ведущими глобальными регуляторами и инноваторами.

Приобретенный опыт приведет технологическое развитие финансового сектора в соответствие с международными стандартами, а также поспособствует повышению устойчивости финансовых рынков.

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