ЦБА сохранил процентную ставку стабильной

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Состоялась очередное заседание правления Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, с учетом мер, направленных на снижение инфляции, изменений на карте макроэкономических рисков на заседании принято решение оставить неизменными параметры процентного коридора, в том числе учетную ставку на уровне 15%.

Было отмечено, что в текущем году наблюдаются тенденции к улучшению платежного баланса. Относительно благоприятные цены на нефть, увеличение экспорта, в том числе ненефтяного, а также квартальное сокращение импорта оказало положительное влияние на текущий счет платежного баланса. В сложившейся ситуации ожидается формирование положительного сальдо внешнеторгового баланса и счета текущих операций к концу 2017 года.

Напомним, что ЦБА 14 сентября 2016 года установил нижний предел процентного коридора по операциям ликвидности на уровне 12%, верхний предел 18%, учетная ставка была установлена на уровне 15%.