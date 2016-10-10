ЦБА сохранил курс доллара стабильным

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 11 октября на отметке 1,6006 AZN/USD.
Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным.
Отметим, что 10 октября официальный курс составил 1,6006 AZN/USD.
Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 11 октября на отметке 1,6006 AZN/USD.
Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным.
Отметим, что 10 октября официальный курс составил 1,6006 AZN/USD.
Эта новость также доступна на других языках:
Tural İbadlıАвтор новости