ЦБА сохранил курс доллара стабильным

10 октября, 2016 17:19

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 11 октября на отметке 1,6006 AZN/USD. Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным. Отметим, что 10 октября официальный курс составил 1,6006 AZN/USD.