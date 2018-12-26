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    ЦБА оставил учетную ставку без изменений

    © Report

    Баку. 26 декабря REPORT.AZ/ Правлением Центробанка Азербайджана решено оставить без изменений параметры коридора процентных ставок.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА,  учетная ставка сохранена на уровне 9,75%, верхний предел процентного коридора - 11,75%, нижний предел - 7,75% (в симметричном диапазоне ± 2%). 

    Решение вступает в силу с 14:00 26 декабря 2018 года.

    Отмечается, что к концу 2018 года среднегодовая инфляция, как ожидается, останется на текущем уровне.

    Инфляция продолжила снижаться в течение последних двух месяцев. Среднегодовая инфляция за первые 11 месяцев 2018 года составила 2,3%, что значительно ниже целевого интервала. Согласно последним прогнозам, к концу 2018 года инфляция составит около 2,3%.

    По информации, за 11 месяцев года сформировано положительное сальдо внешнеторгового баланса на уровне около 18% ВВП. Ненефтяной экспорт в этом периоде увеличился на 11%, а ненефтяной импорт на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За 11 месяцев 2018 года экономический рост составил 1%, в том числе в ненефтяном секторе - 1,4%. Рост в ненефтяном секторе в основном обусловлен торговым сектором. В ненефтяной промышленности зафиксирован рост в 8,7%, в сельском хозяйстве - 4,6%.

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