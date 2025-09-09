ЦБА обсудил с Visa формирование инновационной платежной инфраструктуры

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и компания Visa обсудили возможности формирования инновационной платежной инфраструктуры.

Как сообщает Report, обсуждения прошли на встрече председателя ЦБА Талеха Казымова с делегацией во главе с региональным президентом Visa по Центральной и Восточной Европе, Ближнему Востоку и Африке Тариком Махмудом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о финансовом секторе страны, формировании конкурентоспособной и инновационной платежной инфраструктуры, стимулировании безналичных платежей, а также о существующих возможностях и новых инициативах по расширению приема цифровых платежей.

Была подчеркнута важность сотрудничества с такими опытными компаниями, как Visa, с точки зрения изучения и применения международного опыта и современных подходов. Обсуждались возможности будущего сотрудничества между ЦБА и Visa, а также перспективы развития экосистемы финансовых технологий.