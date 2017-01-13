ЦБА не изменил курс доллара

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 16 января на отметке 1,7867 AZN/USD.
Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным.
Отметим, что 13 января официальный курс также составил 1,7867 AZN/USD.
Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) установил официальный курс на 16 января на отметке 1,7867 AZN/USD.
Как сообщили Report в ЦБА, курс остался неизменным.
Отметим, что 13 января официальный курс также составил 1,7867 AZN/USD.
Namiq HüseynovАвтор новости
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