ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане

Решение о ликвидации Бакинской межбанковской валютной биржи не оказывает никакого влияния на проведение межбанковских валютных операций в Азербайджане.

Решение о ликвидации Бакинской межбанковской валютной биржи не оказывает никакого влияния на проведение межбанковских валютных операций в Азербайджане.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

В ЦБА отметили, что с 2011 года межбанковские валютные операции в стране осуществляются через Единую торговую платформу:

"Предметом деятельности биржи, созданной 21 июня 1993 года в форме Закрытого акционерного общества, было создание условий для проведения валютных операций между местными банками. Так как в 2014 году биржа, обратившись в налоговый орган, добровольно прекратила торговую деятельность из-за малого объема сделок и неокупаемости расходов, то с указанной даты фактически никаких торговых операций на бирже не проводилось. По этой причине внеочередное общее собрание акционеров приняло решение о ликвидации биржи", - говорится в сообщении.

В ЦБА напомнили, что биржу не следует путать с Бакинской фондовой биржей (БФБ), основанной в 2000 году, предметом деятельности которой является организация массовой торговли ценными бумагами в стране.