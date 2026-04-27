    ЦБА и ЕБРР обсудили макросреду в Азербайджане

    Финансы
    • 27 апреля, 2026
    • 16:44
    ЦБА и ЕБРР обсудили макросреду в Азербайджане

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили макроэкономическую ситуацию в стране.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в Центробанке состоялась встреча с делегацией во главе с директором департамента финансовых институтов ЕБРР по странам Центральной Азии, Кавказа и Турции Георгием Орловым.

    В рамках встречи обсуждены актуальные вопросы финансовой стабильности, операции ЕБРР в Азербайджане и текущее состояние реализованных проектов, направления совершенствования финансового надзора и регулирующих рамок.

    В ходе встречи стороны обсудили совместные инициативы по развитию финансовых рынков, а также возможности ЕБРР по оказанию технической помощи Центральному банку Азербайджана.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) Георгий Орлов
    EBRD ilə Azərbaycandakı makroiqtisadi mühit müzakirə edilib
    CBA, EBRD mull macroeconomic environment in Azerbaijan

