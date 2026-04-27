ЦБА и ЕБРР обсудили макросреду в Азербайджане
Финансы
- 27 апреля, 2026
- 16:44
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили макроэкономическую ситуацию в стране.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в Центробанке состоялась встреча с делегацией во главе с директором департамента финансовых институтов ЕБРР по странам Центральной Азии, Кавказа и Турции Георгием Орловым.
В рамках встречи обсуждены актуальные вопросы финансовой стабильности, операции ЕБРР в Азербайджане и текущее состояние реализованных проектов, направления совершенствования финансового надзора и регулирующих рамок.
В ходе встречи стороны обсудили совместные инициативы по развитию финансовых рынков, а также возможности ЕБРР по оказанию технической помощи Центральному банку Азербайджана.
