ЦБА и ЕБРР обсудили макросреду в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили макроэкономическую ситуацию в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в Центробанке состоялась встреча с делегацией во главе с директором департамента финансовых институтов ЕБРР по странам Центральной Азии, Кавказа и Турции Георгием Орловым.

В рамках встречи обсуждены актуальные вопросы финансовой стабильности, операции ЕБРР в Азербайджане и текущее состояние реализованных проектов, направления совершенствования финансового надзора и регулирующих рамок.

В ходе встречи стороны обсудили совместные инициативы по развитию финансовых рынков, а также возможности ЕБРР по оказанию технической помощи Центральному банку Азербайджана.