Центробанк Азербайджана разрабатывает новые правила для непригодных банкнот

Центробанк Азербайджана (ЦБА) разработал правила определения признаков непригодных к обращению национальных денежных знаков, их экспертизы и замены.
Как сообщает Report, в настоящее время правила обсуждаются с представителями финансового сектора страны и независимыми экспертами.
Новые правила охватывают такие вопросы, как разница между поддельными и настоящими банкнотами, их пригодность к обращению. Кроме того, новые правила будут определять, при какой степени изношенности следует заменять банкноты или выплачивать их стоимость.
Tural İbadlıАвтор новости