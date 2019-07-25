Центробанк Азербайджана разрабатывает новые правила для непригодных банкнот

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Центробанк Азербайджана (ЦБА) разработал правила определения признаков непригодных к обращению национальных денежных знаков, их экспертизы и замены.

Как сообщает Report, в настоящее время правила обсуждаются с представителями финансового сектора страны и независимыми экспертами.

Новые правила охватывают такие вопросы, как разница между поддельными и настоящими банкнотами, их пригодность к обращению. Кроме того, новые правила будут определять, при какой степени изношенности следует заменять банкноты или выплачивать их стоимость.