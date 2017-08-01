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    Бывший глава ФРС: "Пузырь" на рынке облигаций может спровоцировать кризис

    Завершение монетарной экспансии приведет к резкому росту ставок

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ / На глобальном рынке облигаций возник "пузырь" и его результат негативно скажется на всех.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, с таким заявлением выступил один из бывших руководителей Федеральной резервной системы США (ФРС) Алан Гринспен, занимавший эту должность 19 лет.

    "Долгосрочные ставки очень низкие и это не может продолжаться долго. С повышением ставок будут предприняты резкие шаги. В настоящее время мы находимся в "пузыре", - отметил он.

    Большинство аналитиков США полагают, что низкие ставки сохранятся, в то время как Гринспен предсказывает резкий рост ставок с завершением монетарной экспансии.

    Главный экономист немецкого Deutsche Bank Бинки Чада отмечает, что доходность облигаций в США ниже возможного максимума. Главный экономист RBC Capital Том Порселли полагает, что вызванное инфляцией давление в любой момент может нанести удар по рынкам облигаций. 

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