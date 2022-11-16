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Бюджетный год в Азербайджане может начаться 1 апреля

Бюджетный год в Азербайджане может начаться 1 апреля Бюджетный год в Азербайджане предлагается начать с 1 апреля и завершить 31 марта.
Финансы
16 ноября 2022 г. 11:50
Бюджетный год в Азербайджане может начаться 1 апреля

Бюджетный год в Азербайджане предлагается начать с 1 апреля и завершить 31 марта.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"На протяжении многих лет предметом постоянных дискуссий является то, что на IV квартал года приходится исполнение доходов и расходов бюджета, прежде всего, основная часть расходов и завершение финансирования проектов. Кроме того начало деятельности в некоторых госсекторах, в частности образовании, приходится на сентябрь. Также в начале года, в первом квартале наблюдается низкая экономическая активность, независимо от того, по объективными или субъективными причинам", - отметил он.

"Существуют различные механизмы решения этих проблем. Предлагаем для решения вопроса на макроуровне установить бюджетный год в нашей стране с 1 апреля по 31 марта. В настоящее время во многих странах - Великобритании, Сингапуре, Японии и Кувейте бюджетный год начинается с 1 апреля и завершается 31 марта. Очевидно, что этот переход является сложным процессом, но он поможет окончательно решить многие проблемы. Мы считаем, что такое изменение позволит более эффективно финансировать проекты, осуществлять бюджетное планирование и парламентские дебаты по ним", - добавил Т.Миркишили.

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Версия на английском языке Fiscal year in Azerbaijan may start on April 1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda büdcə ili aprelin 1-də başlaya bilər

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